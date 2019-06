Une séance de la 7e session de l’Assemblée nationale. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Lors du dernier jour de sa 7e session, le 14 juin à Hanoï, l’Assemblée nationale votera la loi sur l'exécution des décisions pénales (révisée), la loi concernant l’amendement et le complément de certains articles de la loi sur les affaires d’assurance et de celle sur la propriété intellectuelle, la loi sur l’éducation (révisée), la loi sur la prévention et la lutte contre les effets nocifs de l’alcoolisme.

Elle votera également une résolution concernant l’adhésion du Vietnam à la Convention (N° 98) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur le droit d'organisation et de négociation collective, une autre sur la création de la délégation de supervision thématique de l’Assemblée nationale pour 2020, et plusieurs autres importantes.

Dans l’après-midi, lors de la cérémonie de clôture, retransmise en direct à la télévision et à la radio, l’Assemblée nationale votera la résolution sur les résultats de supervision thématique de la mise en œuvre des politiques et des lois sur la planification, la gestion et l'utilisation de terres urbaines depuis l'entrée en vigueur de la loi foncière de 2013 à la fin de 2018 ; la résolution sur la question – réponse et la résolution générale de la session.-VNA