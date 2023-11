Lors de la réunion. Photo : VNA

L'événement était coprésidé par le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, et le ministre de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie du Japon, Nishimura Yasutoshi.Lors de la réunion, les deux responsables ont convenu de mesures visant à promouvoir les échanges commerciaux et d'investissement, à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement, à développer l'économie numérique, des énergies renouvelables et faibles émissions de carbone et accélérer l’industrialisation du Vietnam.Nguyen Hong Dien a appelé à la coordination du ministère japon ais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie pour créer des conditions favorables permettant aux entreprises japonaises de transférer leurs investissements et leurs chaînes d'approvisionnement au Vietnam, en particulier dans les secteurs clés et de soutien.Les deux ministres ont préconisé la création d'un groupe de travail conjoint entre les deux ministères afin de développer des projets de co-création pour l'avenir des deux pays et de promouvoir la collaboration dans le développement d'industries telles que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, l'industrie spatiale et la biotechnologie.En termes commerciaux, Nguyen Hong Dien et Nishimura Yasutoshi ont échangé des contenus de coopération pour promouvoir l'intégration économique dans la région Asie-Pacifique, à travers la mise en œuvre efficace des engagements pris dans les accords de libre-échange de nouvelle génération et les cadres de coopération multilatérale dont les deux pays sont membres.Dans le contexte de la lente reprise de l'économie mondiale, les deux parties sont convenues de se coordonner étroitement pour trouver des solutions spécifiques visant à améliorer le commerce bilatéral dans une direction équilibrée et, en même temps, de promouvoir la collaboration dans le développement du commerce électronique, de l'économie numérique, ouvrir le marché des produits agricoles et organiser des activités de promotion commerciale.En matière d'énergie, les deux ministres ont demandé d'œuvrer à la signature rapide d'un mémorandum de coopération dans la transition énergétique et de se coordonner étroitement pour résoudre les difficultés dans la mise en œuvre de certains projets énergétiques avec la participation d'investisseurs japonais.À cet égard, Nguyen Hong Dien a affirmé que le gouvernement vietnamien soutient et crée toujours des conditions favorables à la mise en œuvre de projets d'investissement étrangers afin d'aider le Vietnam à réussir la transition énergétique durable, vers l'objectif de neutralité carbone en 2050.Lors de la réunion, les deux ministres ont assisté à la signature d'accords de coopération entre KDDI Vietnam et FPT Software Strategic Business Alliance, ainsi qu'entre Aureole CSD et l’Université de la Construction Mien Tay. - VNA