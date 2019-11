Les représentants de l'incubateur des entreprises de haute technologie du parc de haute technologie de Ho Chi Minh-Ville ont signé un contrat de coopération avec CBA Ventures. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La 6e conférence internationale annuelle du Parc de haute technologie de Ho Chi Minh-Ville (SHTP) ayant pour thème "La technologie Blockchain pour la ville intelligente" a eu lieu le 8 novembre, avec la participation des experts de Blockchain du pays et de l'étranger.

Elle visait à mettre à jour de nouvelles réalisations sur la recherche et le développement de la technologie Blockchain dans le monde, ainsi que des applications potentielles au Vietnam, notamment à aider Ho Chi Minh-Ville à devenir une zone urbaine intelligente. En outre, cette conférence contribuait à renforcer la coopération entre les chercheurs vietnamiens et étrangers.

Selon Vo Thi Trung Trinh, directrice adjointe du Service de l'information et de la communication de Ho Chi Minh-Ville, la ville a appliqué la technologie Blockchain dans la fourniture des services publiques, la gestion et la régulation urbaine, le développement économique, etc. Ho Chi Minh-Ville élaborera un système de traçabilité des produits basé sur la technologie Blockchain selon les normes internationales.

A cette occasion, l'incubateur des entreprises de haute technologie du parc de haute technologie de Ho Chi Minh-Ville a signé un contrat de coopération avec CBA Ventures de la République de Corée sur la recherche de l'application de Blockchain, la formation du personnel, etc. -VNA