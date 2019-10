Hanoi (VNA) – Le 11e Plénum du Comité central du Parti a entamé sa 5e journée de travail, vendredi 11 octobre à Hanoi.

La 11e session du Comité central du Parti du 12e mandat. Photo: VNA

Dans la matinée, le Comité central du Parti a poursuivi ses débats sur le projet de rapport sur l’édification du Parti et la mise en œuvre des statuts du Parti.La séance est présidée par le membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central, Trân Quôc Vuong.Dans l’après-midi, le Comité central du Parti s’est réuni sur le travail du personnel, sous la houlette du secrétaire général du Parti et président de la République, Nguyên Phu Trong.Le Comité central a élu quatre membres supplémentaires à la Commission de contrôle du Parti du 12e mandat.Il a également examiné et décidé de prononcer la sanction de l’expulsion du Parti contre l’ancien membre du Comité central du Parti du 10e mandat et ancien vice-président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, Nguyên Bac Son.Le Comité central a en même temps prononcé la même sanction à l’encontre du membre du Comité central du Parti du 12e mandat et vice-président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, ancien secrétaire de la Commission des affaires du Parti et ancien ministre de l’Information et de la Communication, Truong Minh Tuân. – VNA