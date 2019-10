Lors de la conférence de presse annonçant l’organisation de la 3e exposition internationale Vietnam-Russie . Photo : internet

Hanoï (VNA) - La Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (CCIV) a organisé jeudi une conférence de presse pour annoncer l’organisation de la 3e exposition internationale Vietnam-Russie du 14 au 16 novembre à Hanoi, à l’occasion de la célébration du 25e anniversaire de la signature du Traité sur les principes de base des relations d'amitié Vietnam-Russie (16 juin 1994) et de la réalisation des directions du Premier ministre sur l’organisation des activités de l’Année croisée Vietnam-Russie et Russie-Vietnam.

Parallèlement à cette exposition, il y aura un forum de promotion du commerce et de l’investissement Vietnam-Russie. Organisée conjointement par la CCIV et le groupe russe Zarubezh Expo depuis 2015, cette expo bisannuelle attire la participation de nombreuses entreprises de deux pays.

Cette expo est une activité s’inscrivant dans le cadre du programme de promotion du commerce Vietnam-Russie, soutenu par le gouvernement russe, la Douma d’Etat, le ministère russe des Affaires étrangères et d’autres organismes.

Selon le représentant en chef adjoint du commerce de Russie au Vietnam, Kardo Sysoev, cette expo réunira la participation de nombreux groupes et entreprises des deux pays.

En 2018, la Russie s’est classée au 24e rang des 129 pays et territoires investissant au Vietnam avec 123 projets d’un capital total de 932 millions de dollars. En revanche, le Vietnam a injecté trois milliards de dollars dans 22 projets en Russie. En particulier, les projets d’élevage des vaches laitières et de traitement du lait d’un investissement plus de deux milliards de dollars du groupe de TH True Milk à Moscou et à Kaluga deviennent un point brillant des relations Vietnam-Russie.

Pour l’heure, le Vietnam est le 23e partenaire commercial de la Russie, son premier partenaire commercial au sein de l’ASEAN et son 6e partenaire commercial au sein de l’APEC.-VNA