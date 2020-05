La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan (debout), lors de la 45e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale (première phase). Photo : quochoi.vn



Hanoï (VNA) – La 2e phase de la 45e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale aura lieu le 1er juin.



Elle sera consacrée à des projets de résolution concernant l’application à titre expérimental de certains mécanismes et politiques financiers et budgétaires spécifiques en faveur de Hanoï ; la reconnaissance et la réalisation des décisions d’organes de règlement des différends selon l’accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union europénne (UE) et ses membres (EVIPA)...



Le Comité permanent de l’Assemblée nationale discutera également du projet de construction de tronçons de l’autoroute Nord-Sud à l’Est pendant la période 2017-2020, ainsi que plusieurs autres questions importantes. -VNA