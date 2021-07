Hanoi (VNA) - La première session de la 15e Assemblée nationale est entrée dans la deuxième journée de travail mercredi 21 juillet sous la houlette du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.

Les députés en séance plénière, le 21 juillet. Photo : VNA

Dans la matinée, les députés ont adopté des résolutions sur l’élection du secrétaire général de l’Assemblée nationale, du président du Conseil des ethnies, des présidents des Commissions de l’Assemblée nationale et de l’auditeur général de l’État. Les postes ont été élus au scrutin secret.

Ils ont également écouté le secrétaire général de l’Assemblée nationale, Bui Van Cuong, présenter un projet de programme de surveillance de l’Assemblée nationale pour 2022. Ce projet a obtenu un large consensus parmi les participants.

Un rapport sur les résultats de l’approbation du personnel pour les postes de vice-président du Conseil des ethnies, de vice-présidents des Commissions de l’Assemblée nationale et de membres du Comité permanent de l’Assemblée nationale a également été présenté.

Dans l’après-midi, le président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, Hoàng Thanh Tung, a présenté un projet de programme de construction des lois et des ordonnances pour 2022 ainsi que des ajustements au programme de construction des lois et des ordonnances en 2021.

Lee 22 juillet, l’Assemblée nationale convoquera une séance plénière pour écouter des rapports sur la situation socio-économique, le budget de l’Etat, les opinions des élus et des électeurs ; et un plan de développement socio-économique pour 2021-2025. La séance sera retransmise en direct à la radio et à la télévision.

Les députés écouteront ensuite un projet de texte demandant l’approbation par l’Assemblée nationale de l’arrêté des comptes du budget de l’État en 2019 et un rapport d’audit sur l’arrêté des comptes.

L’Assemblée nationale écoutera également un rapport du gouvernement et un rapport de vérification de l’Assemblée nationale sur la structure du gouvernement pour le mandat 2021-2026 et discutera de la question en groupes.

Dans l’après-midi, elle discutera en groupes des questions socio-économiques et budgétaires de l’État ainsi que du plan de développement socio-économique 2021-2025. – VNA