Hanoï (VNA) - La 25e réunion du Conseil de la Commission du Mékong a eu lieu mercredi matin 28 novembre dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).

Il s’agit d'une réunion annuelle au niveau ministériel de la commission. L’événement, présidé par le ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement Tran Hong Ha, a vu la participation de 120 délégués venus des pays membres que sont le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam, outre deux partenaires de dialogue (Chine et Myanmar) et 25 partenaires de développement de ladite commission.

Prenant la parole, Tran Hong Ha a affirmé que la Commission du Mékong avait assumé sa mission pour le développement socio-économique des pays membres durant ces deux dernières décennies. Avec la solidarité et la haute détermination des pays membres, et l’assistance précieuse des partenaires de dialogue et de développement et de toutes les parties concernées, la commission a obtenu des résultats importants.

Il a souligné les efforts de la commission et ses bonnes relations avec ses partenaires. Ceux de dialogue jouent un rôle important dans la gestion des ressources d’eau du Mékong. Ceux de développement accordent, quant à eux, un grand soutien en matière financière et technique pour aider la commission à bien accomplir ses missions.

La 25e réunion du conseil a examiné et évalué les résultats des activités de la Commission du Mékong en 2018, convenu de son plan de travail pour 2019 ainsi que discuté des résultats de l'examen à mi-parcours du plan stratégique de la commission pour 2016-2020, du plan d'action pour le projet hydroélectrique de Pac Beng

Dans le cadre de la 25e réunion, ont eu également lieu la réunion avec les pays de dialogue de la commission que sont la Chine et le Myanmar, et celle de consultation avec ses partenaires de développement. Ces réunions offrent l’occasion d’accroître les échanges et la coopération entre les pays, et entre la commission et les pays de dialogue.

Lors de la réunion, la Chine et le Myanmar ont réaffirmé leur volonté de coopérer avec la Commission du Mékong, en particulier la Chine. Ils souhaitent partager des données, échanger des experts, accélérer des études techniques conjointes, en renforçant la coopération dans le cadre de la coopération Mékong-Lancang. Les partenaires de développement ont également affirmé la poursuite de la coopération avec la commission, du soutien financier et des conseils techniques en 2019 et dans les années à venir.



La 25e réunion de la Commission du Mékong a également été marquée par la signature de deux accords entre la commission et ses partenaires de développement, dont l'Union européenne qui a annoncé un financement de 4,82 millions d'euros pour 2016-2020. Parallèlement, le gouvernement allemand, par l’intermédiaire de l’Agence allemande de coopération technique (GIZ), s’est engagé à verser 4 millions d’euros pour promouvoir la coopération transnationale dans le domaine des ressources en eau dans le bassin du Mékong pour 2019-2021.



La prochaine réunion du Conseil de la Commission du Mékong aura lieu fin 2019 au Cambodge, pays qui présidera le Conseil en 2019. -VNA