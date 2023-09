Le Premier ministre Pham Van Dong (gauche) et le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste et premier ministre du gouvernement révolutionnaire de Cuba Fidel Castro, lors d'un meeting à Quang Tri en septembre 1973. Photo : VNA



La Havane (VNA) - Avec sa première visite au Vietnam du 12 au 17 septembre 1973, le commandant en chef Fidel Castro Ruz fut le seul dirigeant étranger à visiter la zone libérée du Sud du Vietnam à Quang Tri en pleine guerre. Le symbole le plus vivant et le plus convaincant de la solidarité et du soutien inconditionnel de Cuba au Vietnam.

C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur du Vietnam à Cuba, Le Thanh Tung, dans une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à La Havane, à l'occasion du 50e anniversaire de la première visite du dirigeant cubain au Vietnam et dans la zone libérée du Sud.

Il a souligné que cette visite du dirigeant cubain avait grandement encouragé l'armée et le peuple vietnamiens, tout en créant un nouvel élan et un nouvel encouragement pour le mouvement de solidarité et de soutien au Vietnam dans le monde. Au cours de cette visite historique, le commandant en chef Fidel affirma qu'une fois que le peuple vietnamien aura achevé l'œuvre de libération et d'unification du pays, Cuba est prêt à redoubler ses efforts pour contribuer à construire un Vietnam dix fois plus brillant comme le Président Ho Chi Minh l'a toujours souhaité.

Cuba a aidé le Vietnam à reconstruire le pays avec cinq projets socio-économiques importants qui sont encore efficaces aujourd'hui, à savoir la polyclinique de Dong Hoi et l'hôtel Thang Loi, la ferme avicole de Luong My, la ferme bovine de Moc Chau et le tronçon routier Son Tay - Xuan Mai, a-t-il partagé.

Selon l'ambassadeur Le Thanh Tung, cette année, les hauts dirigeants du Parti et de l'État des deux pays ont convenu d'organiser solennellement le 50e anniversaire de la première visite du commandant en chef Fidel au Vietnam et le 60e de la création du Comité cubain de solidarité avec le Sud Vietnam (septembre 1963), prédécesseur de l'actuelle Association d'amitié Cuba-Vietnam. Une cérémonie pour célébrer le 50e anniversaire de la première visite de Fidel Castro au Vietnam et dans la zone libérée du Sud à Quang Tri a eu lieu le 12 septembre à Cuba et une autre est prévue le 26 septembre au Vietnam, dans la province de Quang Tri.

Le Thanh Tung a souligné que ces importantes et riches activités commémoratives visaient non seulement à retracer des événements historiques, à honorer la solidarité fraternelle et le précieux soutien du leader Fidel et de Cuba accordés au Vietnam, mais aussi à exprimer la gratitude envers des générations de dirigeants et d'habitants des deux pays et à éduquer les jeunes générations sur la tradition de solidarité fraternelle, fidèle et exemplaire entre le Vietnam et Cuba.

Le diplomate vietnamien a déclaré que les relations de solidarité fraternelle spéciales entre les deux pays ont été initiées, établies et dirigées par le Président Ho Chi Minh et le leader cubain Fidel, et consolidées par des générations successives de dirigeants et d'habitants au cours de ces 63 dernières années. Elles sont devenues un modèle de relations internationales, comme l'a autrefois estimé le leader Fidel.

L'ambassadeur du Vietnam à Cuba, Le Thanh Tung. Photo: VNA



Après avoir passé en revue les principales étapes des relations entre le Vietnam et Cuba, Le Thanh Tung a souligné qu'il s'agissait d'une relation construite sur trois piliers : la solidarité fraternelle, la coopération intégrale et la confiance mutuelle entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Les peuples vietnamien et cubain s'efforcent de plus en plus de renforcer leur coopération économique, commerciale et d'investissement. Dans le cadre de la visite du président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, à Cuba en avril dernier, les deux pays ont organisé un forum bilatéral de promotion du commerce et des investissements, au cours duquel quatre protocoles d'accord ont été signés, dans les domaines de l'aviation, de la construction, de l'électricité et du pétrole.

Le Vietnam est actuellement le deuxième partenaire commercial asiatique de Cuba et son plus grand investisseur étranger de la région. Les relations économiques et commerciales contribuent à renforcer les liens fraternels traditionnels entre les deux peuples.

Le diplomate a déclaré que le Vietnam et Cuba disposaient d'un grand potentiel de coopération économique, commerciale et d'investissement, en particulier dans des domaines tels que la production agricole, la production de matériaux industriels et de biens de consommation, les énergies renouvelables, les biotechnologies, la santé, les infrastructures touristiques, entre autres.

Selon l'ambassadeur, les hommes d'affaires vietnamiens sont de plus en plus intéressés par la recherche d'opportunités d'affaires et d'investissement à Cuba. Il a exprimé sa conviction que les hommes d'affaires des deux pays continueraient de trouver de nouvelles méthodes de coopération adaptées à la situation nationale et internationale actuelle, dignes des relations de solidarité et de fraternité spéciales entre Cuba et le Vietnam, répondant aux aspirations et aux intérêts des deux nations. -VNA