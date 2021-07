Hanoi (VNA) – La 15e Assemblée nationale a ouvert mardi 20 juillet à Hanoi sa première session avec au menu des dossiers importants qui garantissent le succès de l’ensemble de la législature.

Vue de la cérémonie inaugurale de la première session de la 15e Assemblée nationale, le 20 juillet à Hanoi Photo : VNA



La cérémonie inaugurale a été retransmise en direct à la Voix du Vietnam à la Télévision du Vietnam et à la Télévision de l’Assemblée nationale.



Avant l’inauguration de la session, les dirigeants du Parti, de l’Etat, du Front de la Patrie et les députés ont déposé une gerbe de fleurs et rendu un hommage posthume au Président Hô Chi Minh en son mausolée ; les représentants des délégations parlementaires sont allés fleurir le Mémorial des héros morts pour la Patrie.

Après la cérémonie de salut au drapeau national, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a prononcé un discours inaugural.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, a délivré un discours important.

Le vice-président permanent de la 14e Assemblée nationale et vice-président du Conseil électoral national, Trân Thanh Mân a présenté un rapport sur les résultats des élections des députés à la 15e Assemblée nationale et aux Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2021-2026.



La membre du Conseil électoral national, cheffe adjointe du sous-comité chargé du personnel et membre du Comité permanent de la 14e Assemblée nationale Nguyên Thi Thanh a rapporté les résultats de vérification du statut des députés de la 15e Assemblée nationale.

La première session se déroule dans le contexte où le pays met en œuvre activement la résolution du 13e Congrès national du Parti, les législatives ont été couronnées de succès, et surtout tout le système politique et la population s’engagent activement dans la lutte contre le Covid-19.

La première session de la 15e Assemblée nationale devrait durer jusqu’au 31 juillet. Photo : VNA

Cette session a un rôle très important, jetant les bases des activités de la 15e Assemblée nationale, y compris l’élection et la ratification des postes clés ainsi que les débats des rapports socio-économiques.

Les députés devront examiner et décider le nombre de vice-présidents de l’Assemblée nationale et de membres du Comité permanent de l’Assemblée nationale ; élire le président et vice-présidents de l’Assemblée nationale, les membres du Comité permanent de l’Assemblée nationale, le secrétaire général de l’Assemblée nationale, le président du Conseil des ethnies, les présidents des Commissions de l’Assemblée nationale et l’auditeur général de l’Etat.

L’Assemblée nationale devra également élire le président de la République, le Premier ministre, les vice-présidents de la République, le président de la Cour populaire suprême, le président du Parquet populaire suprême ; décider la structure organisationnelle et le nombre de membres du gouvernement ; ratifier la nomination des vice-Premiers ministres, des ministres et d’autres membres du gouvernement ; ratifier la liste des vice-présidents et des membres du Conseil de défense et de sécurité le cas échéant ; ratifier la nomination du président de la Cour populaire suprême.

Après leur élection, le président de l’Assemblée nationale, le président de la République, le Premier ministre, le président de la Cour populaire suprême prêteront serment lors d’une cérémonie qui serait retransmise en direct à la radio et à la télévision.

Lors de cette session qui devrait durer jusqu’au 31 juillet, l’Assemblée nationale devra examiner plusiers rapports portant notamment sur le développement socio-économique, le budget de l’Etat, la pratique de l’épargne et la lutte contre le gaspillage, le plan financier national 2021-2025, le plan d’emprunt et de remboursement de la dette publique 2021-2025, le plan d’investissements publics à moyen terme 2021-2025. – VNA