Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La Commission centrale du contrôle du Parti a tenu les 19 et 20 avril sa 14e réunion, sous l’égide de son président Tran Cam Tu, membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité central du Parti.

La commission a examiné et conclu de nombreux contenus. La commission a examiné les résultats de l'inspection de violation survenu à la Permanence du Comité du Parti de l'Union des coopératives commerciales de Ho Chi Minh-Ville (Saigon Co.op) et de Diep Dung, ancien membre du Parti, ancien secrétaire du Comité du Parti, ancien président du Conseil d'administration de Saigon Co.op.

Selon la commission, la Permanence du Comité du Parti de Saigon Co.op était irresponsable, violant le principe du centralisme démocratique et les statuts de travail, lâchant la direction, manquant l'inspection et la supervision, de sorte que le Conseil d'administration, le Comité de surveillance et de nombreux responsables et membres du Parti violent les règlementations du Parti et la loi de l'État dans la signature des contrats d'investissement et la mobilisation des capitaux.

Diep Dung, pour sa part, a violé les règlementations du Parti et la loi de l'État, les règlementations sur ce que les membres du Parti ne doivent pas faire ; a manqué de responsabilité dans l'exécution de ses fonctions et tâches assignées.

Les violations ont causé de très graves conséquences, causant de grandes pertes d'argent et de biens, provoquant aussi de mauvaises opinions publiques, affectant aussi la réputation de l'organisation du Parti et de Saigon Co.op.

La commission a donc décidé d’appliquer un avertissement à l’encontre de la Permanence du Comité du Parti de Saigon Co. Op pour le mandat 2015-2020 et Nguyen Thanh Nhan, ancien secrétaire adjoint du Comité du Parti, ancien membre du Conseil d'administration, ancien directeur général de Saigon Co.op. La commission a proposé au Secrétariat du Parti d'examiner et d’appliquer les sanctions disciplinaires à l’encontre de Diep Dung. La commission a décidé de modifier des sanctions disciplinaires pour certains cadres concernés. Elle a proposé à la Permanence du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville d'examiner et de sanctionner l’organisation du Parti et les membres du Parti liés aux violations mentionnées.

A propos des violations concernant la Permanence du Parti de la province de Binh Thuan (Centre), mentionnées lors de la 12e réunion, la commission a décidé d’expulser du Parti Le Nguyen Thanh Danh, ancien secrétaire adjoint du Comité du Parti, ancien directeur adjoint du service des Ressources naturelles et de l'Environnement ; Ngo Hieu Toan, membre du Parti, directeur adjoint du service des Finances de la province de Binh Thuan.

La commission a décidé d’attribuer les avertissements à l’encontre de Le Tuan Phong, secrétaire adjoint du Comité du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, président du Comité populaire provincial de Binh Thuan ; et Nguyen Tran Nam, ancien membre du Comité chargé des affaires du Parti, ancien vice-ministre de la Construction. La commission a décidé d’attribuer un blâme à l’encontre de deux autres personnes.

La commission a proposé au Bureau Politique et au Secrétariat d'examiner et de discipliner la Permanence du Comité provincial du Parti de Binh Thuan pour les mandats 2010-2015 et 2015-2020 ; la Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial de Binh Thuan pour les mandats 2011-2016 et 2016-2021 et six cadres.

A la demande du Comité provincial du Parti de la province de Khanh Hoa (Centre), sur la base des règlementations du Parti, la commission a proposé au Secrétariat de discipliner Vo Tan Thai, ancien membre du Comité provincial du Parti, ancien directeur du service du Plan et de l'investissement et investissement, ancien directeur du service des Ressources naturelles et de l'Environnement ; Le Van De, ancien membre du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire du Comité du Parti, ancien directeur du service de la Construction pour avoir enfreint les règlementations du Parti et la de l'État dans les consultations au Comité populaire provincial pour prendre décisions illégales concernant le projet écologique spirituel Cuu Long Son Tu, le projet de villas et de zone d'écotourisme Vinh Trung.

A la demande de la Permanence du Comité du Parti de la Sécurité publique, sur la base des règlementations du Parti, la commission a décidé de sanctionner certains cadres dans l’affaire de manque de responsabilité et de négligence de direction, d'inspection et de supervision dans l’examen pour réduire la peine d'emprisonnement du détenu Phan Sao Nam, ce violant les règlementations du Parti et la loi de l'État et les règlementations du ministère de la Sécurité publique et l’affaire de violer des réglementations en matière d'appel d'offres, d'achat de matériel médical et de paiement de l'assurance maladie.

La commission a décidé de sanctionner certains cadres dans l’affaire de violation des réglementations sur la gestion des investissements et de la construction dans la province de Ninh Binh (Nord).

La commission a proposé à la Permanence de la Commission militaire centrale de diriger et d'inspecter certaines organisations du Parti affiliées qui sont liées aux violations et aux lacunes dans la formulation et la mise en œuvre du règlement de travail, dans la direction, l'inspection et la supervision de la gestion et de l'utilisation du fonds de l'entreprise et de l'exécution des tâches assignées à la compagnie générale d’import-export Van Xuan du ministère de la Défense pour le mandat 2015-2020. - VNA