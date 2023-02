L'Association des producteurs de noix de cajou du Vietnam a signé un protocole d'accord de coopération dans la fourniture de matières premières avec l'Association cambodgienne de la noix de cajou lors de la conférence. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'Association des producteurs de noix de cajou du Vietnam (Vinacas), en collaboration avec le Département de la promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, a ouvert le 27 février à Ho Chi Minh-Ville la 12e Conférence internationale de noix de cajou du Vietnam 2023.



La conférence de deux jours regroupe 350 délégués de plus de 40 pays et territoires.



S’exprimant lors de l'ouverture de l’événement, Pham Van Cong, chef de l'Association des producteurs de noix de cajou du Vietnam, a souligné que la conférence s'était tenue pour la première fois en 2008 et était devenue un important événement pour promouvoir le label "noix de cajou vietnamienne", les exportations, la consommation, l’édification et la consolidation de relations durables et à long terme entre les entreprises, les associations vietnamiennes de noix de cajou du Vietnam et du monde.



En 2022, la filière a continué à faire face à de nombreuses difficultés et défis en raison de l'influence générale du marché, de la consommation internationale, etc., le chiffre d'affaires à l'exportation des amandes de cajou n'atteignant que 3,07 milliards de dollars, mettant fin à une période d'augmentation consécutive de 10 ans, entre 2011 à 2021.



Lors de la conférence, les participants partageront des informations, donneront des analyses, des évaluations et proposeront des solutions et des initiatives pour aider la filière au Vietnam et dans le monde à se développer de manière durable dans les mois et années à venir.



Présent à la conférence, Michael Waring, premier vice-président du Conseil international des noix et des fruits secs (International Nut & Dried Fruit Council-INC), aussi permanent du Comité exécutif du Conseil global du cajou (Global Cashew Council-GCC) a précisé que la noix de cajou représente une part de plus en plus élevée dans la structure de la consommation mondiale des noix et fruits secs, juste derrière les amandes et les noix.



Selon Michael Waring, il est nécessaire de travailler ensemble pour favoriser l'expansion du marché. -VNA