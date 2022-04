Hanoi (VNA) - La dixième session du comité permanent de l’Assemblée nationale, quinzième législature, s’ouvrira le 14 avril sous l’égide de son président Vuong Dinh Huê, et durera jusqu’au 26 avril, a annoncé mercredi, 13 avril, le bureau de l’Assemblée nationale.

Photo/VNA

Lors de l'événement, le Comité permanent devrait se prononcer sur cinq projets de loi, notamment ceux sur le pétrole et le gaz (révisé), la prévention et le contrôle de la violence domestique (révisé) et l'inspection (révisé), entre autres.

Les députés poursuivront le programme législatif et examineront les questions socioéconomiques. Ils commenteront le programme de supervision parlementaire de 2023, les rapports sur l’application de la loi sur l’aménagement et sur la lutte contre le gaspillage, ainsi que le traitement des pétitions de mars 2022.

Les élus devront également préparer la troisième session de l’Assemblée nationale, quinzième législature. - VNA