Bangkok (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, et le ministre indien des Affaires extérieures, Subrahmanyam Jaishankar, ont coprésidé, le 1er août à Bangkok en Thaïlande, la 10e réunion ministérielle sur la coopération Mékong-Gange (MGC- Mekong–Ganga Cooperation).



Pham Binh Minh a fait grand cas les activités effectuées ces dernières années par le MGC au cours des dernières années et a remercié l'Inde pour son soutien à la région du Mékong.



Il a proposé des priorités de coopération dans le futur comme le renforcement de la connectivité (l’élargissement du couloir économique Est-Ouest et de celui du Nord reliant à l’Inde par voie terrestre et maritime, l’ouverture de l’autoroute Inde-Myanmar-Thaïlande menant au Cambodge, au Laos et au Vietnam, le développement du réseau du transport reliant Mékong-Inde…) ; la suppression des barrières commerciales; la coopération dans le dédouanement, la quarantaine et le développement de la chaîne d'approvisionnement régionale; la gestion durable des ressources d’eau ; la résilience à l’adaptation au changement climatique…



Les ministres ont convenu d’adopter le Plan d'action du MGC pour la période 2019-2022, qui comprend trois nouveaux domaines de coopération tels que la gestion des ressources d’eau, la science et la technologie, l'amélioration des capacités et le développement des compétences. Ils ont décidé de poursuivre leur coopération dans l'agriculture, l'aquaculture, les soins de santé, le commerce, la culture et le tourisme.



Ils ont également adopté la Déclaration commune de la réunion et décidé de tenir la 11e réunion ministérielle sur la coopération Mékong-Gange au Vietnam, en 2020.-VNA