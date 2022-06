Hanoï, 3 juin (VNA) - L'Assemblée nationale du Vietnam a poursuivi le 3 juin la dixième journée de sa troisième session de la 15e législature, avec des débats sur divers projets de loi modifiant les lois.

Photo : VNA

Au cours de la séance de travail du matin, les députés ont examiné les rapports sur les projets d’amendement des lois relatives au pétrole et aux fréquences radio.Ils ont également analysé le projet de résolution sur le modèle pilote d'organisation des activités de travail, d'orientation et de formation professionnelle des détenus dans les zones extérieures à la prison.Dans l'après-midi, des discussions ont eu lieu en groupes sur les projets de loi susmentionnés.Comme prévu, l’AN poursuivra lundi prochain l'analyse des rapports d'inspection sur la politique d'investissement dans les projets de construction des autoroutes Chau Doc - Can Tho - Soc Trang, Khanh Hoa - Buon Ma Thuot et Bien Hoa - Vung Tau et dans les plans de construction des tronçons des rocades numéro 4 à Hanoï et numéro 3 à Hô Chi Minh-Ville.Par la suite, les députés voteront pour approuver la Résolution sur le programme de surveillance de l'Assemblée nationale du Vietnam en 2023, en plus d'évaluer la mise en œuvre de la Résolution n ° 66/2013/QH13 et le déploiement du projet d'autoroute Ho Chi Minh dans le phase suivante.- VNA