Hanoï (VNA) - Du 26 au 30 septembre, le bureau de l'Agence sud-coréenne de promotion du commerce et de l’investissement à Hanoï (KOTRA Hanoi) a organisé une Semaine du commerce en ligne entre des entreprise de la ville sud-coréenne de Gwangju et des importateurs vietnamiens.



Les entreprises sud-coréennes ont présenté leurs produits dans les domaines des cosmétiques, de l’agroalimentaire et du matériel médical... Elles se sont déclarées très satisfaites des partenaires vietnamiens présentés.



Selon Tran Thi Hai Yen, cheffe du bureau de KOTRA à Hanoï, jusqu’à la mi-septembre, son bureau a organisé 58 événements commerciaux en ligne, aidant 850 entreprises sud-coréennes à travailler avec près de 900 importateurs vietnamiens.



En 2022, KOTRA Hanoi compte organiser de 75 à 80 événements commerciaux pour créer des opportunités de coopération pour 1.300 entreprises sud-coréennes et plus de 1.200 sociétés vietnamiennes.-VNA