Photo d'illustration: AFP/VNA



Hanoï (VNA) - Environ 9,45 millions de seringues et 200.000 boîtes de sécurité viennent d'être remises à l'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie dans le cadre du programme de réponse au COVID-19 soutenu par l’Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA).



Le ministère de la Santé distribuera ces seringues et boîtes de sécurité aux villes et provinces pour les utiliser lors de la campagne printanière de vaccination contre le COVID-19.



Selon un protocole d’accord entre le ministère de la Santé et KOICA, la partie sud-coréenne fournira des seringues et des boîtes de sécurité pour soutenir le programme de vaccination élargi du Vietnam en réponse à la pandémie de COVID-19. Au total, 42,5 millions de seringues et 400.000 boîtes de sécurité seront livrées d'ici le deuxième trimestre 2022.



En janvier 2022, KOICA a fait don de 6,3 millions de seringues jetables à l'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie.-VNA