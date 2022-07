Tous les touristes bloqués sur les îles de la province de Kien Giang à cause d'intempéries ont été ramenés sains et saufs à terre. Photo: VNA

Kien Giang (VNA) - À partir de 06h00 le 14 juillet, tous les paquebots et ferries à passagers sur les routes Phu Quoc – Rach Gia, Phu Quoc - Ha Tien, Rach Gia - Nam Du et les îles du district de Kien Hai, province de Kien Giang (Sud), ont repris leurs activités normales, après trois jours de suspension pour cause d’intempéries.



Selon le Service provincial du Tourisme de Kien Giang, dans l'après-midi du même jour, tous les touristes bloqués sur l'île de Phu Quoc et les communes insulaires du district de Kien Hai ont été ramenés sains et saufs à terre.-VNA