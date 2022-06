Transformation du poisson en conserve destiné à l' exportation dans le Parc industriel de Cang ca Tac Cau, commune de Binh An, district de Chau Thanh (Kien Giang). Photo: VNA

Kien Giang (VNA) – Le chiffre d’affaires à l’exportation de la province de Kien Giang (delta du Mékong) a atteint plus de 326 millions de dollars entre janvier et mai, soit une hausse de 7% en variation annuelle, représentant 41,8% du plan annuel fixé, selon le service provincial de l’Industrie et du Commerce.

Les principaux produits exportés étaient le riz, les fruits et légumes, les produits aquatiqueset et les chaussures en cuir.

Afin de stimuler les exportations, les autorités provinciales continuent de lever les difficultés pour les entreprises dans leurs activités de production et d'affaires.

La province poursuivra à renforcer la promotion du commerce, élargir des marchés, et informer sur les accords de libre-échange aux entreprises engagées dans le commerce extérieur. -VNA