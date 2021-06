Des navires de pêche. Photo: VNA

Kien Giang (VNA) - Les dirigeants de la province de Kien Giang sont déterminés à réduire au maximum et à mettre fin le plus tôt possible à la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), à chercher à stabiliser le moyen de subsistance aux pêcheurs.

Ces derniers temps, la province de Kien Giang a fait des efforts pour empêcher l’INN. Lors du premier trimestre de 2021, les organes compétents ont traité des cas de violation des eaux étrangères de 4 navires de pêche.

Selon le Service provincial de l’Agriculture et du Développement rural, Kien Giang compte actuellement 9.881 navires de pêche d'une longueur de plus de 6 mètres, dont 9.433 navires d'exploitation de fruits de mer, et 448 navires spécialisés dans les services logistiques de pêche. À l'heure actuelle, la province dispose de 3.608 parmi 3.623 navires de pêche qui ont installé des équipements de surveillance des navires par satellite (VMS).

Photo: VNA

Les eaux de Kien Giang sont assez grandes, avec 63.290 km² d'eaux qui se chevauchent avec certains pays de la région. Cela rend les pêcheurs difficiles à distinguer les frontières maritimes.

Le secrétaire du Comité du Parti provincial Do Thanh Binh a demandé aux autorités locales d’élaborer un plan concret pour renforcer la direction du Parti, ainsi que des mesures de gestion pour empêcher et mettre fin à la violation des eaux étrangères des navires de pêche et des pêcheurs. -VNA