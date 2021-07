Photo d'illustration : VNA



Kien Giang (VNA) - De juillet à septembre 2021, la province de Kien Giang (Sud) octroie des codes d'identification à tous les éleveurs de crevettes des eaux saumâtres dans la localité.



Le directeur adjoint du Service de l'Agriculture et du Développement rural de Kien Giang, Quang Trong Thao, a déclaré que la délivrance de codes d'identification pour les établissements d’élevage de crevettes favoriserait la traçabilité des produits, répondant aux exigences des pays importateurs de crevettes du Vietnam et modernisant la gestion dans cette filière économique.



Actuellement, les organes compétents locaux établissent des statistiques, dressent des listes des éleveurs, leurs méthodes d'élevage, l'échelle de leur production..., tout en guidant les éleveurs dans la mise en oeuvre des procédures pour obtenir un code.



La province de Kien Giang compte actuellement plus de 134.235 hectares d'élevage de crevettes des eaux saumâtres, avec environ 60.000 à 70.000 ménages qui exercent ce métier. La production annuelle de la province varie entre 95.000 et 100.000 tonnes.-VNA