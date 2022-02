Le système d'irrigation de Cai Lon. Photo: VNA



Kien Giang (VNA) - En 2022, la province de Kien Giang (Sud) se concentre sur l'accélération de la construction des projets clés afin de créer une force motrice pour le développement socio-économique local et d'attirer des investissements.

Le Service provincial du Plan et de l'Investissement de Kien Giang, en collaboration avec les agences compétentes et les localités, cherche à accélérer la mise en œuvre des projets d'investissement dès le début de l'année, notamment les projets concernant les infrastructures routières, les systèmes d'irrigation, la réponse au changement climatique, les réseaux électriques, etc.

Selon le Service provincial du Plan et de l'Investissement, Kien Giang s'efforce de mobiliser 41.111 milliards de dongs en 2022 pour investir dans le développement socio-économique.-VNA