Kien Giang, 7 mars (VNA)- Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exigé que les autorités de la province de Kien Giang se concentrent sur la transformation numérique, la création de marques commerciales pour les produits locaux, l'attention portée à la formation professionnelle et l'éradication des activités de pêche illégale, non déclarée et non réglémentée (INN).

Lors d'une séance de travail avec les autorités locales sur les orientations pour le développement de Kien Giang en 2022 et pour les années suivantes, le chef du gouvernement a également appelé à intensifier la construction du Parti, à améliorer le système administratif, à promouvoir l'inspection et à stimuler l'innovation et l'unité, dans la poursuite de la réalisation des objectifs de développement socioéconomique de 2022 et sur la période 2021-2025.

Lors de cette réunion, le dirigeant a souligné le potentiel de la province pour stimuler le développement économique, notamment l'économie maritime, et se placer au premier rang dans le pays en tant que centre touristique régional et mondial.

Il a souligné la position de Kien Giang dans la zone économique clé du delta du Mékong et sa position stratégique importante pour le développement socio-économique et de sécurité et de défense, et a également évoqué le potentiel de l'île de Phu Quoc, la première ville insulaire du pays à avoir deux portes frontalières et deux aéroports.- VNA

