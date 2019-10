Le téléphérique de Le téléphérique de Hon Thom . Photo: ttrweekly.com

Kien Giang (VNA) - Au cours de ces neuf derniers mois, la province méridionale de Kien Giang a accueilli plus de 6,8 millions de visiteurs, soit une hausse de 12,5% en glissement annuel, représentant 82,7% du plan annuel fixé, a annoncé le Service provincipal du Tourisme.

Les recettes touristiques obtenues par la localité de janvier à septembre étaient estimées à 6.280 milliards de dongs (270 millions de dollars), soit une croissance de 35% sur un an, représentant 92% de l’objectif fixé.

Notamment, au cours de la période considérée, le district insulaire de Phu Quoc a reçu plus de 3,9 millions de visiteurs, en hausse de 33,2% sur une base annuelle, représentant 57,3% du nombre total d’arrivées touristiques dans la province.

Outre Phu Quoc, d’autres destinations fascinant les visiteurs sont les districts de Kien Hai et de Hon Dat, les villes de Ha Tien et de Rach Gia, et le parc national d’U Minh Thuong.

Au cours de ces dernières années, Kien Giang a attiré des investissements dans la modernisation des infrastructures de transport et le développement touristique. Une série de projets touristiques a été mise en service comme le téléphérique de Hon Thom, le complexe de villégiature et de golf Vinpearl Phu Quoc, le parc animalier Vinpearl Safari.

De nombreuses destinations touristiques de Kien Giang ont été honorées par des organisations internationales. En 2018, Phu Quoc a figuré dans le Top 5 des meilleures destinations touristiques d’Asie-Pacifique en automne 2018, recommandées par la chaîne américaine CNN. Le complexe hôtelier JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa a reçu le prix « Meilleur complexe hôtelier insulaire de luxe au monde en 2018 » (World's Leading Luxury Island Resort & Villas 2018) de World Travel Awards (WTA) et s’est classé 2e dans le Top 10 des meilleurs complexes hôteliers d'Asie (Best Resorts in Asia) sélectionnés par le magazine touristique Travel & Leisure.

Selon les prévisions, cette année, Kien Giang devrait accueillir 8,3 millions de visiteurs, soit une hausse de 9,2% en variation annuelle dont 640.000 étrangers, pour une recette totale de 6.840 milliards de dôngs. -VNA