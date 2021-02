La plage de Nha Trang. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) - La province centrale de Khanh Hoa devrait desservir 5 millions de visiteurs en 2021, dont 3,5 millions de touristes domestiques.

Les revenus du tourisme devraient atteindre 17 500 milliards de dongs (754,8 millions de dollars).

Pour atteindre l’objectif fixé, le secteur du tourisme local mènera une série de programmes de promotion tels que «Les Vietnamiens voyagent au Vietnam - L’appel de la plage de Nha Trang», et ajustera les campagnes de promotion pour faire face aux évolutions compliquées de l'épidémie de COVID-19.

Avec des signaux prometteurs dans la production de vaccins anti-COVID-19 et le contrôle de l'épidémie dans le monde, Khanh Hoa s'attend également à accueillir des visiteurs internationaux en 2021.

En plus du programme de relance du tourisme, Khanh Hoa continuera à promouvoir la mise en œuvre de programmes de coopération de développement touristique avec des grandes villes et provinces telles que Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, des provinces du Nam Bô occidental et du Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre). -VNA