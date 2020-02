La cascade d'Yangbay située dans la commune de Khanh Phu, district de Khanh Vinh, province de Khanh Hoa.

Khanh Hoa (VNA) – L’infection respiratoire aiguë causée par une nouvelle souche de virus Corona (épidémie de COVID-19) a affecté le tourisme du Vietnam en général et de Khanh Hoa en particulier.

Confrontée à des évolutions compliquées de l'épidémie, la province centrale de Khanh Hoa a mobilisé l'ensemble du système politique pour y participer et a initialement obtenu des résultats remarquables.

Nguyen Dinh Thoan, directeur adjoint du Service provincial de la santé a déclaré: En plus d'un cas positif au COVID-19 qui a été guéri et a quitté l'hôpital le 4 février, du 9 janvier jusqu'à maintenant, le Service a isolé, surveillé et testé plus de 80 cas.

Selon les dernières informations du Service de la santé de Khanh Hoa, en date du 17 février, les résultats des tests ont montré que tous étaient négatifs pour COVID-19 et aucun cas n’était isolé. Le même jour, lors d'une réunion du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du COVID-19 à Hanoi, le vice-ministre de la Santé Do Xuan Tuyen a déclaré que la province de Khanh Hoa était éligible pour annoncer la fin de l'épidémie.

Nguyen Khac Dinh, secrétaire du comité provincial du parti a travaillé avec le Service du tourisme et a proposé des solutions au secteur économique clé de la province pour surmonter les moments difficiles. Il a chargé le secteur du tourisme de synthétiser et d'évaluer l'impact de l'épidémie de COVID-19 dans la période récente et dans un proche avenir, conseillant ainsi au comité populaire provincial de proposer des solutions pour soutenir le secteur touristique et le secteur des services.

À l'heure actuelle, les beaux sites et paysages de Khanh Hoa sont toujours ouverts normalement avec le renforcement des mesures de prévention des épidémies pour assurer la sécurité des touristes. Selon l'enquête préliminaire, le nombre de touristes russes qui se sont classés au deuxième rang après la Chine dans les statistiques des touristes internationaux à Khanh Hoa est resté stable depuis le début de l'année.

Le représentant d'Anex Vietnam - une unité spécialisée dans le transport de touristes russes au Vietnam, a déclaré que depuis le début de 2020, cette entreprise a attiré plus de 70 000 touristes russes à Nha Trang. L'aéroport international de Cam Ranh a également déclaré qu’il y a environ 16-17 vols quotidiens en provenance de villes sud-coréennes telles que Séoul, Busan, Daegu pour emmener les touristes visiter et stationner à Khanh Hoa. Il s'agit du troisième plus grand marché touristique international de la localité.

Dès le début de l'année, la province de Khanh Hoa a lancé un plan de mise en œuvre du plan d'action de l'industrie touristique en 2020, avec l'objectif global de continuer à maintenir une croissance stable et durable des objectifs de développement touristique, conformément à l'orientation du comité provincial du parti sur la mise en œuvre de la résolution N ° 08-NQ/TW du 16 janvier 2017 du Politburo sur le développement du tourisme pour devenir un secteur économique clé. En conséquence, Khanh Hoa a fixé des objectifs spécifiques pour atteindre des revenus touristiques de plus de 29 000 milliards de dongs, soit une augmentation de 7,6%; le nombre total de touristes de plus de 7,3 millions (+ 5,14%), dont 3,9 millions de visiteurs étrangers (+ 9,55%) par rapport à 2019...

Selon ce plan, Khanh Hoa continue de mettre en œuvre de manière synchrone et efficace les objectifs et les solutions pour faire du tourisme un secteur économique clé, pour achever et publier prochainement une stratégie de développement touristique en promouvant les atouts des produits touristiques sur les stations balnéaires et insulaires. En outre, Khanh Hoa attache de l'importance à attirer des capitaux des populations, en donnant la priorité à l'utilisation des ressources pour développer des produits touristiques diversifiés, notamment l'écotourisme, le tourisme culturel, le tourisme communautaire... -VNA