Nha Trang (VNA) – Avec plus de 380 km de côtes et des centaines d’îles, la province de Khanh Hoà entend jouer la carte du développement touristique côtier et insulaire pour accélérer sa croissance.

Située au Centre du pays, la province de Khanh Hoà demeure une destination prisée de nombreux touristes vietnamiens comme étrangers en raison de son climat doux, de ses belles plages, de sa gastronomie et de l’hospitalité de sa population. Elle abrite également beaucoup de sites touristiques attrayants dont la baie de Nha Trang, qui fait partie des 30 plus belles baies du monde, le temple de Ponagar et le mémorial du savant Alexandre Yersin.

Nha Trang: Couleur de la mer



Selon Nguyên Dac Tài, vice-président du Comité populaire de Khanh Hoà, l’un des atouts de cette province est d’avoir un long linéaire côtier, au service de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que de nombreuses plages paradisiaques qui permettent le développement d’un tourisme attractif et de qualité.



"Ces dernières années, le secteur touristique de la province a enregistré un bel essor, faisant de Khanh Hoà un haut lieu touristique du pays", partage-t-il. Dans les temps à venir, Khanh Hoà va prendre des mesures en vue de faire de son tourisme une économie de pointe, avec notamment un tourisme maritime d’envergure nationale.



Khanh Hoà est la province d’accueil de l’Année nationale du tourisme 2019. Avec pour thème "Nha Trang - Couleur de la mer", la cérémonie de lancement de cet événement a eu lieu mi-mai sur la place du 2 Avril de la ville, coïncidant avec l’ouverture du 9e Festival maritime de Nha Trang. Dix records ont été établis lors du Festival maritime, parmi lesquels: la localité ayant les plus belles plages; le télescope à l’Institut Pasteur - le premier télescope au Vietnam; la collection de timbres océanique la plus variée; la plus ancienne ferme équestre destinée aux recherches et à la production des vaccins; la plus grande collection de produits en pneu recyclé.



Concernant l’Année nationale du tourisme 2019, une centaine d’activités seront organisées à Khanh Hoà et dans quelques territoires voisins. Les événements les plus attendus sont les concours de beauté Miss Univers Vietnam et Miss tourisme de l’ASEAN, le concert "Symphonie de la mer 2019", le tournoi international de barque à voiles Hong Kong (Chine) - Nha Trang ou encore la 3econférence sur le développement touristique du Centre littoral.



"L’Année nationale du tourisme 2019 vise à présenter la beauté des plages, des îles et des produits touristiques attrayants de Khanh Hoà, pour contribuer à la croissance durable du tourisme, promouvoir l’essor socio-économique de la région, et du pays plus globalement, dans les années qui viennent", souligne Lê Duc Vinh, président du Comité populaire provincial et chef du comité d’organisation de l’Année nationale du tourisme 2019. Cet événement culturel et socio-économique annuel aux envergures nationale, voire internationale, va permettre de sensibiliser les échelons, les branches et les habitants sur le développement touristique lié au développement durable.