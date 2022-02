Des touristes à Khanh Hoa le premier jour du Nouvel An lunaire du Tigre 2022. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) - La province de Khanh Hoa (Centre) met en œuvre un programme de relance du tourisme local en 2022 dans le cadre d'une adaptation sûre et flexible et d'un contrôle efficace de l'épidémie de COVID-19.



La province estime que le marché intérieur joue un rôle clé dans la période de reprise actuelle de l'industrie “sans fumée”. Cette année, Khanh Hoa vise à accueillir plus de 1,2 million de visiteurs, dont 1,16 million de touristes vietnamiens et 40.000 arrivées internationales, pour des recettes touristiques de 4.000 milliards de dongs.



Selon sa directrice Nguyen Thi Le Thanh, le Service provincial du Tourisme compte organiser cette année plusieurs visioconférences de promotion du tourisme à Khanh Hoa, créer des groupes de consultation sur le marché touristique à Khanh Hoa et lancer des événements culturels afin d’attirer des touristes.



Le Huu Hoang, vice-président du Comité populaire provincial, a souligné que les autorités avaient demandé aux entreprises du tourisme de respecter strictement les règles sanitaires pour assurer la santé des touristes et du personnel dans le contexte de COVID-19.-VNA