La province côtière de Khanh Hoa a accueilli le 18 décembre son 3,5 millionième visiteur étranger et son dix millionième touriste de l’année 2019. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) - À 10h00 le 18 décembre à l'aéroport international de Cam Ranh, la province côtière de Khanh Hoa a accueilli son 3,5 millionième visiteur étranger et son dix millionième touriste de l’année 2019.

La Sud-Coréene Jung Yoo-hee a été saluée comme le 3,5 millionième visiteur étranger, tandis que Pham Duy Khiem, de nationalité vietnamienne, est devenu le 10 millionième touriste de l’année 2019 de la localité.

La province côtière centrale de Khanh Hoa a comptabilisé plus de 7 millions de vacanciers depuis janvier, dont 3,5 millions d'étrangers, en hausse de 13,3% en un an. Les recettes touristiques sont estimées à 27.100 milliards de dôngs (1,16 milliard de dollars). Parmi les touristes étrangers, ceux venus de Chine et de Russie représentent un taux de 80%.

Environ 58.000 vols à destination et en provenance de l'aéroport international de Cam Ranh ont été effectués en 2019. L'aéroport a desservi, en 2019, 10 millions de passagers (+22% en glissement annuel), dont 6,4 millions d’arrivées internationales. -VNA