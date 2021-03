Hanoï (VNA) - Plus d’un mois avant les jours fériés (30 avril-1er mai), des dizaines de milliers de voyageurs ont réservé des circuits touristiques à destination de Sa Pa, Ha Long au Nord, Dà Nang, Nha Trang au Centre, Dà Lat sur les hauts plateaux du Centre ou encore Phu Quôc au Sud… Cette année, les vacances du 30 avril et 1er mai dureront quatre jours.

Des touristes en quête d’informations au siège de Vietravel à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VnExpress

Actuellement, la pandémie de COVID-19 est bien maîtrisée au Vietnam. De nombreux circuits domestiques séduisent les Vietnamiens.



Selon les prévisions, le voyagiste Vietravel prendra en charge environ 15.000 touristes. Depuis le début du mois de mars, cette compagnie a reçu l’inscription de tours de près de 2.000 clients par jour.



Sa Pa, Ha Long, Dà Nang et Dà Lat sont les destinations de prédilection. Ces dernières années, à l’occasion des congés du 30 avril (Journée de libération du Sud et de réunification du pays) et 1er mai (Journée internationale du travail), les voyageurs vietnamiens choisissent souvent les tours à l’étranger. Cette année, suite à la pandémie de COVID-19, les circuits domestiques sont les premiers choix. En outre, de nombreux touristes choisissent les services haut de gamme tels que réservation de chambres d’hôtels 5-6 étoiles, de billet d’avion en classe affaires…



Les tour-opérateurs implantés à Hô Chi Minh-Ville ont reçu bon nombre de réservation en avril et en mai. Par exemple, TST Tourist a reçu près de 3.000 réservations en avril et 1.000 en mai. Rien que pour ces jours fériés, elle devrait prendre en charge environ 5.000 touristes.



D’après Nguyên Minh Mân, chargé de la communication de TST Tourist, actuellement, les clients ont tendance à s’inscrire à des tours avec des services de 4 étoiles ou plus.



Une reprise qui se fait peu à peu



Idem pour Dât Viêt Tour. Cette compagnie a reçu une demande de 2.500 personnes. La plupart d’entre elles s’intéressent aux tours maritimes avec des destinations comme Nha Trang, Phan Thiêt, Quy Nhon et Ninh Chu (Centre).

Le pont d'Or à Dà Nang constitue toujours une destination de prédilection du Centre. Photo : VNA

Afin d’attirer davantage de clients, Dât Viêt Tour a lancé de nombreux programmes promotionnels en faveur des touristes qui réservent leurs circuits un mois avant leur départ. Selon les prévisions, cette société devrait fournir ses services à 10.000 clients lors des jours fériés, avec près d’une centaine de circuits.



À Hanoï aussi, les tour-opérateurs connaissent une reprise.



Selon les statistiques de Hanoitourist, le nombre de touristes qui réserve des circuits a augmenté de 30%-40% par rapport aux mois derniers.



Chez Flamingo Redtours, plusieurs milliers de personnes se sont inscrites à des circuits pour les jours fériés à venir. Les tours à destination de la région du Nord-Ouest et des zones littorales du Centre sont particulièrement prisés. Son réseau d’hôtels et de complexes touristiques pourrait prendre en charge 10.000 visiteurs.



Cao Tri Dung, président de l’Association de tourisme de la ville de Dà Nang (Centre), informe que le nombre de voyageurs dans les provinces du Centre a connu une légère hausse. En vue d’attirer davantage de touristes, Huê, Dà Nang et Quang Nam proposent également de nouveaux produits.



Les tour-opérateurs affirment que le prix des circuits reste identique, voire connaît une réduction de 10%-20% par rapport à celui de l’année précédente. - CVN/VNA