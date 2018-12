Hanoi, 13 décembre (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Turquie a organisé du 10 au 13 décembre des Journées de la culture vietnamienne à ce pays en l’honneur des 40 ans de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Turquie.

L’ambassadeur du Vietnam en Turquie Trân Quang Tuyên prend la parole à la cérémonie d'ouverture des Journées de la culture vietnamienne. Photo : VNA

Lors de la cérémonie d’ouverture, avec la participation de près de 300 invités représentant les ministères turques des Affaires étrangères, de la Culture et du Tourisme, des autorités locales, des ambassadeurs des pays étrangers, de la communauté des Vietnamiens en Turquie, l’ambassadeur vietnamien Trân Quang Tuyên a souligné qu’il s’agit d’une activité importante de l’année de célébration des 40 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, avec une série d’autres activités importantes comme la visite de haut rang de la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân en octobre dernier, le forum de l’économie et de l’investissement Vietnam-Turquie, la semaine de la mode et de la gastronomie de Turquie à Hanoi…

Le diplomate a présenté la diversité de la culture et de la gastronomie du Vietnam, des lieux touristiques.

Sinan Koseoglu, directeur général de l’hôtel Sheraton Ankara, où ont lieu ces Journées de la culture vietnamienne, a hautement apprécié la signification de cet événement culturel.

Cet événement a également vu la participation des entreprises turques Turkish Airlines, Travvelshop Vietnam, Star Algae et Sheraton Ankara.

Pour le Vietnam, la Turquie est un partenaire de premier rang au Moyen-Orient. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint plus de 2 milliards de dollars en 2017, dont 1,9 milliard d'exportations vietnamiennes. La Turquie compte 16 projets d'investissement direct au Vietnam cumulant un capital total de plus d'un milliard de dollars.- VNA