Photo : isocert.org.vn

Hanoï (VNA) - Selon l’Office générale de la population et de la planification familiale (ministère de la Santé), en 2022, la Journée internationale de la fille a pour thème « Notre temps est venu. Nos droits, notre avenir » (Our time is now-our rights, our future) pour changer la prise de conscience et promouvoir l'intérêt des filles dans la communauté.

En 2011, l'Assemblée générale des Nations Unies a choisi le 11 octobre de chaque année comme Journée internationale de la fille afin de créer des opportunités et de sensibiliser à l'égalité des sexes avec le contenu de l'éducation, de la nutrition, de la santé et de la protection contre la discrimination, la violence et le mariage d'enfants. Chaque année, les Nations Unies choisissent un thème pour cette journée.

Au Vietnam, le 14 septembre 2022, le Département général de la population et de la planification familiale a publié un document No 582/TCDS-TTGD sur l'orientation de la communication en réponse à la Journée mondiale de la contraception, la Journée internationale des personnes âgées, la Journée internationale de la fille. La Journée internationale de la fille au Vietnam de cette année a pour thème "Promouvoir l'égalité des sexes, contribuer à réduire le déséquilibre entre les sexes à la naissance".

Le département oriente les contenus de communication vers la diffusion des documents, directives, politiques et lois du Parti et de l'État tels que la Loi sur l'égalité des sexes ; Loi sur la prévention et la lutte contre la violence domestique ; La loi sur le mariage et la famille afin d'encourager la communauté à mettre en œuvre des politiques de soutien pour améliorer le rôle et le statut des filles en particulier et des femmes en général.

Les localités doivent renforcent la sensibilisation et l'éducation sur le statut, les causes et les conséquences du déséquilibre sexuel à la naissance ; militer pas à pas pour changer la perception et le point de vue dépassé sur la naissance des garçons et des filles... - VNA