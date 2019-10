Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 26 octobre 2019 à Hô Chi Minh-Ville, "La journée du Volontariat français au Vietnam" a été organisée sur le thème "Au plaisir de faire du bénévolat demain"."La journée du Volontariat français au Vietnam" est organisée par l’Agence des volontaires français sous le parrainage de l’ambassade de France au Vietnam et du consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville.Il s’agit d’un événement annuel visant à aider la communauté à mieux comprendre les activités de volontariat des Français au Vietnam et à rendre hommage à la coopération entre la France et le Vietnam, en matière de volontariat. Cet événement a été marqué par la présence de l’ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery, du consul général de France à Hô Chi Minh-Ville, Vincent Floreani, du responsable de l'Agence du Volontariat français en Asie, Emile-Eric Affognitode, de la vice-présidente de l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh Ville, Nguyên Thi Hông Diêm, ainsi que de nombreuses organisations non gouvernementales françaises (ONG).Lors de l'événement, les participants ont été informés des projets et programmes soutenus par la communauté française et mis en œuvre au Vietnam grâce à des photographes amateurs représentant 10 ONG françaises. Ces photos mettaient en évidence certaines communautés vulnérables au Vietnam et soutenues par des volontaires.On pouvait y voir entre autres l’histoire d’une mère célibataire élevant ses 3 enfants ; d’une jeune femme de 20 ans échappée de la traite d’êtres humains en Chine et qui a appris à travailler avec Planète Enfants & Développement et a trouvé un emploi dans une entreprise à Hô Chi Minh-Ville.