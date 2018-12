Un numéro artistique lors de la cérémonie d'ouverture de la Journée festive "Amitié spéciale Vietnam-Laos". Photo: VOV



Dien Bien (VNA) - La Journée festive "Amitié spéciale Vietnam-Laos" a débuté le 8 décembre dans la ville de Dien Bien, province éponyme du Nord, dans le but de promouvoir l’image d'un Vietnam rénové et de consolider l’amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.



L’événement marque le 56e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos et le 41e de la signature de leur Traité d'amitié et de coopération.



Dans son discours d’ouverture, le vice-ministre de l'Information et de la Communication, Hoang Vinh Bao, a souligné que c’était une fête des habitants des provinces frontalières.



Elle offre également l’opportunité de promouvoir les échanges commerciaux, contribuant au développement économique de Dien Bien, a-t-il ajouté.



Lors de la cérémonie d’ouverture, les dirigeants de l’ambassade du Laos au Vietnam et de Dien Bien ont réaffirmé que les relations d’amitié Vietnam – Laos étaient un modèle exemplaire et rare sur la solidarité étroite, fidèle, pure et efficace entre les deux nations dans la lutte pour l’indépendance, la liberté et le progrès social.



Outre des performances artistiques, l’événement de deux jours comprend une exposition de photos sur les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos, un salon présentant des produits économiques, culturels et touristiques du Vietnam, et un séminaire de promotion du commerce et du tourisme de Dien Bien.



Lors de la cérémonie d’ouverture, le comité d’organisation a remis les prix du concours photographique "Beauté de Dien Bien" lancé le 10 octobre dernier par le ministère de l’Information et de la Communication. –VNA