Les ambassadeurs et les chargés d'affaires des pays de l'ASEAN prennent la photo. Photo: VNA



Moscou (VNA) - La première Journée de la famille de l'ASEAN s'est tenue le 2 décembre au centre commercial Hanoï-Moscou. Il s'agissait de l'initiative des ambassades du Vietnam et de Singapour dans ce pays.

L'événement comprenait des activités d'échanges sportifs, culturels et de présentation de gastronomie, afin d'améliorer la prise de conscience commune sur l'ASEAN, et d'affirmer le rôle et les contributions des délégations diplomatiques dans l'édification de la communauté de l'ASEAN.

La Journée était également une bonne occasion pour les pays membres du bloc de se rencontrer, de renforcer la compréhension mutuelle, de resserrer la solidarité et l'amitié.

Profitant de cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam en Russie Ngo Duc Manh a informé les ambassadeurs des pays de l'ASEAN de l'exposition de photos et de documents intitulée "Le pays et l'homme du Vietnam, vue de la mer et des îles" qui vient d'être organisée par le ministère de l'Information et de la Communication, en collaboration avec l'ambassade du Vietnam en Russie et le centre commercial multifonctionnel Hanoï-Moscou.

En tant que pays hôte de la première Journée de la famille de l'ASEAN à Moscou, le Vietnam a réaffirmé ses contributions à l'édification d'une communauté de l'ASEAN de paix et de stabilité. -VNA