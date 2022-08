Hanoi (VNA) - Nha Trang ressemble à Naples (Italie) en raison de son climat chaud et ensoleillé toute l'année, son eau de mer émeraude, sa longue plage de sable fin, selon l'Asean Express.

Un littoral d'environ 6 km de long, une plage de sable doré ombragée de palmiers et un parc d'attractions chic sont ce que l’auteur Park Myung-gi a écrit à propos de Nha Trang. Il explique également ce qui fait que les visiteurs internationaux aiment cette ville côtière.



Park compare Nha Trang à Naples (Italie), la considérant comme l'une des principales destinations de villégiature au monde. "Nha Trang a une plage plusieurs fois plus longue que celle de Haeundae, à Busan, en Corée du Sud", a écrit Park.



La planification de Nha Trang est tout à fait raisonnable. Ses hôtels 4-5 étoiles sont situés près de la mer, suivis d'hôtels plus petits. En plus de la baignade, les visiteurs peuvent participer à des activités comme la plongée, la navigation de plaisance et le canoë.



Park a fait l'éloge de Vinpearl Land sur l'île de Hon Tre, affirmant que l'idée de transformer toute l'île en parc à thème avait été audacieuse.

Il pense que ce parc est similaire à Disneyland et Lotte World. L'expérience intéressante ici est d'aller au sommet de la colline pour profiter de la vue, après avoir joué à des jeux tels que la grande roue, visité le zoo et l'aquarium. De là, les visiteurs jouissent d'un immense panorama sur la mer bleue et la ville.



Park trouve intéressant qu'il y ait beaucoup de Russes à Nha Trang, suivis des Chinois et des Sud-Coréens. Cet endroit est le plus populaire auprès des touristes russes en raison du temps doux, adapté aux habitants des pays froids et à l'hospitalité des locaux. Park a vu de nombreux Russes sur la plage. De plus, il existe de nombreux restaurants et bars russes où l'on peut danser sur de la musique.



À Nha Trang la nuit, dans les cafés, les bars, sur les transats près de la plage, Park a ressenti l'atmosphère de Haeundae.



"Nha Trang a une plage bien moins fréquentée que celles d'autres destinations célèbres d'Asie du Sud-Est. Vous pourrez profiter d'une atmosphère détendue", a conclu Park.- CPV/VNA