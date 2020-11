Photo : VNA

Les vols entre le Japon et le Vietnam ont déjà repris et la JICA prévoit d'envoyer huit de ses membres dans ce pays d'Asie du Sud-Est à partir de fin novembre, selon la NHK japonaise.L'agence prend également les dispositions finales pour reprendre ses activités en Thaïlande et au Cambodge.Tous les projets de volontariat à l’étranger de la JICA ont été suspendus depuis mars, en raison des préoccupations liées au COVID-19. Plus de 2.000 personnes ont été rapatriées d'environ 70 pays, principalement d'Asie et d'Afrique.- VNA