Photo: Jetstar

Sydney (VNA) - La compagnie aérienne australienne à bas prix Jetstar Airways relance à partir du 8 avril ses vols directs réguliers vers le Vietnam, après plus de deux ans de suspension en raison de l'épidémie de COVID-19.



La compagnie compte effectuer chaque semaine trois vols de Melbourne à Ho Chi Minh-Ville et ce à partir du 8 avril, et trois vols de Sydney à Ho Chi Minh-Ville à partir du 9 avril.



Selon le directeur général de Jetstar Group, Gareth Evans, le Vietnam est l'une des destinations préférées des Australiens, juste derrière Bali en Indonésie.

Pour fêter la reprise des vols à destination du Vietnam, Jetstar a appliqué un programme promotionnel qui a duré 12 heures, à partir de midi le 7 avril. Ce programme a offert des billets sur la route Melbourne - Ho Chi Minh-Ville avec des prix à partir de 169 dollars australiens/aller-retour (environ 128 dollars/aller-retour).



Ho Chi Minh-Ville est la sixième destination internationale de Jetstar Airways depuis la reprise de ses vols internationaux cette année.-VNA