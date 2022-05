Hqnoi (VNA) - L’Organisation japonaise de promotion du commerce (JETRO) vient de publier un sondage auprès de 4.600 entreprises japonaises opérant sur près de 20 marchés d'Asie-Pacifique, dont 700 au Vietnam.

Photo: Tapchitaichinh

Il en ressort que, bien que l'économie ait été sévèrement touchée en un an par la quatrième vague d'épidémie de Covid-19, le taux d'entreprises japonaises désireuses d'accroître leurs investissements au Vietnam est supérieur de 10 points à celui des autres pays de l'ASEAN.Selon le Département des investissements étrangers (ministère du Plan et de l'Investissement), le Japon a actuellement investi au Vietnam dans 19 secteurs, principalement l'industrie manufacturière, avec plus de 42 milliards d’USD de capital social. Les autres secteurs d'investissement appréciés comprennent l'immobilier, le commerce de détail, la fabrication, la distribution d'électricité et de gaz, l'agriculture, la santé... Le sondage de la JETRO montre que pour l'industrie manufacturière, 57,5% des entreprises japonaises prévoient un bénéfice et 51,5% dans le secteur non manufacturier.Fin novembre 2021, le Japon comptait 3.218 projets d'investissement à Hô Chi Minh-Ville, dont 1.479 directs et 1.739 indirects via des apports en capital social et des acquisitions d'actions, avec un montant total de plus de 7,4 milliards d’USD, se classant au 4e rang dans la liste des 116 pays/territoires investissant dans la ville.Ces données montrent que les investisseurs étrangers, japonais en particulier, considèrent le Vietnam comme une destination sûre, souhaitant y poursuivre l'expansion de leurs investissements, dans le contexte où le pays maîtrise le Covid-19 et que son économie retrouve une bonne dynamique de croissance dans la période dite de "nouvelle normalité".- CPV/VNA