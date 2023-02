L’Association de baseball des universités japonaises (JBA) visite l'école primaire Duoc Song, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN/VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Du 8 au 14 février 2023, la délégation de l’Association de baseball des universités japonaises (JBA) a visité et organisé les entraînements de référence avec les clubs de baseball de l’université Hoa Sen, de Pioneer de Hô Chi Minh-Ville, de Becamex Tokyu et de certaines écoles primaires. Elle a aussi arrangé des rencontres avec les dirigeants du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville pour échanger et proposé de soutenir ce sport au Vietnam.

Lors de la rencontre avec JBA, le 9 janvier dernier au bureau de l’Association de baseball de Hô Chi Minh-Ville (HBA), Ly Dai Nghia, président de HBA, vice-président de la Fédération nationale baseball et ball-molle (VBSF), a accueilli et proposé une coopération avec la délégation de JBA, dirigée par M. Tomohiro Sugiyama, directeur de JBA et ses accompagnants tels que M. Shuhei Asano, président du club universitaire Teikyo, M. Yusuke Taki, président de Good Job Sports Entertainment, M. Kitabori Manabu, président de Stanfoot Asia et Pham Thi Nhu Hoa, directrice de la compagnie de Stanfoot Asia au Vietnam.

Un sport encore méconnu

Ly Dai Nghia a présenté le processus le développement du baseball à Hô Chi Minh-Ville et au Vietnam depuis 20 ans. Il a souligné que HBA s'était concentrée ces dernières années sur le développement de ce sport auprès des jeunes et des étudiants de la ville et prévoyait d'introduire le baseball aux élèves du primaire en 2023. La popularité du baseball est encore très limitée au Vietnam en raison du manque d'installations, d'équipements, de terrains d'entraînement et surtout d’une communication trop faible autour de ce sport.

Partageant le même point de vue sur l'orientation du développement du baseball de HBA, Tomohiro Sugiyama, directeur de JBA, a déclaré que le Japon pouvait être un modèle de développement durable et efficace du baseball, où la pratique est introduite et enseignée aux enfants dès l'âge de six ans. Il a ajouté que l'objectif principal de sa délégation était de rechercher des opportunités de coopération et de soutien pour promouvoir le baseball auprès des élèves du primaire à Hô Chi Minh-Ville. Pour cela, la délégation a préparé des manuels de formation pour guider les élèves du primaire. Par ailleurs, elle souhaite favoriser la recherche de financements au Japon dans le but de soutenir la mise en œuvre de programmes de baseball pour les élèves du primaire à Hô Chi Minh-Ville.

Tomohiro Sugiyama, directeur de JBA (gauche) et Nguyên Van Thoi, directeur de l'école primaire Duoc Song. Photo : CVN/VNA

Yusuke Taki, président de Good Job Sports Entertainment a précisé que l'un des moyens de faire aimer ce sport aux jeunes serait la promotion de célèbres séries de mangas japonais que les élèves vietnamiens adorent depuis des décennie, comme Doraemon, Teppi, Lady Judo...Il prévoit donc la promotion du baseball par le biais de bandes dessinées manga en version vietnamienne.

À l'issue de la réunion, les deux parties ont signé un accord autour de quatre points clés. Premièrement, JBA s’engage à recherche des parrainages au Japon pour faire des dons d'équipements et soutenir la mise en œuvre de programmes de baseball pour les élèves du primaire à Hô Chi Minh-Ville. Deuxièmement, Good Job Sports Entertainment soutiendra la promotion de la propagande de baseball aux élèves du primaire par le biais d’introduction, de publication et de dons de bandes dessinées en version vietnamienne liées aux valeurs du baseball. Troisièmement, faire connaître et promouvoir les programmes d'échange de baseball, entre les étudiants des universités au Japon et les clubs de baseball des universités au Vietnam. Enfin, JBA et HBA continueront d'échanger autour du programme de formation des enseignants de baseball pour les écoles primaires. -CVN/VNA