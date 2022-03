Transformation des noix de cajou vietnamiens à exporter. Photo: VNA

Rome (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Italie cherche activement de résoudre l’affaire concernant le risque de fraude pour 100 conteneurs de noix de cajou exportés vers ce pays.

Avant de recevoir la dépêche officielle de l'Association vietnamienne de la noix de cajou (Vinacas), informant que certaines entreprises avaient des difficultés à recevoir des paiements lors qu’un certain nombre de conteneurs sont arrivés en Italie, l’Office du Commerce du Vietnam dans ce pays a reçu des plaintes d’exportateurs, en travaillant avec les autorités compétentes et les compagnies maritimes en Italie, pour vérifier les informations et soutenir les entreprises vietnamiennes.

L'ambassadrice du Vietnam en Italie, Nguyên Thi Bich Huê, a déclaré qu’après avoir reçu des informations officielles de la Vinacas, l’ambassade a continué à vérifier les informations, ainsi que contacter les armateurs, les banques pour trouver des moyens de protéger les intérêts légitimes des exportateurs vietnamiens.

Selon les dernières informations annoncées par Vinacas, jusqu'à présent, seuls 34 conteneurs de 5 exportateurs n'ont pas été en mesure de confirmer les documents originaux, et non 100, a-t-elle indiqué.

Dans les temps à venir, l’ambassade continuera à se coordonner avec l’Office du Commerce du Vietnam pour soutenir les exportateurs.

Juste après avoir reçu les demandes des exportateurs et de la Vinacas, l’Office du Commerce du Vietnam a demandé aux exportateurs de contacter la Cour économique internationale, le Centre d'arbitrage commercial international du Vietnam de proposer aux compagnies maritimes de ne pas remettre des marchandises au destinataire même s'il présente le connaissement original.

Le conseiller commercial du Vietnam en Italie, Nguyên Duc Thanh (milieu). Photo: VNA

Le conseiller commercial du Vietnam en Italie, Nguyên Duc Thanh, a déclaré que la compagnie maritime COSCO a accepté de ne pas remettre les marchandises au groupe suspect, même s'il dispose des documents originaux, a payé les frais de port et est en train de demander de sortir le conteneur du port.

COSCO a suspendu la remise pendant quelques jours pour donner à la partie vietnamienne le temps de poursuivre le traitement. L'accord proposé devrait faire de même avec les compagnies maritimes au Vietnam, ce ne sera pas si compliqué, car c'est le lieu d'origine, l'endroit pour payer le fret, ainsi que les marchandises viennent du Vietnam, a-t-il précisé.

L’Office du Commerce du Vietnam a proposé de faire de même avec les compagnies maritimes au Vietnam, ce ne sera pas si compliqué.

L'ambassade du Vietnam en Italie a envoyé une note aux organes compétents italiens pour pouvoir aider les affaires d'une grande valeur qui affectent un bon nombre de ces entreprises.

Devant cette situation, certains exportateur ont rapidement chercher d'arrêter le transport de marchandises, de sorte que les dommages s'ils se produisent seront considérablement réduits.

Selon les premières informations de la Vinacas, par l'intermédiaire du courtier de la société Kim Hanh Viet, certains exportateurs vietnamiens de noix de cajou ont signé des contrats d'exportation de 100 conteneurs vers l'Italie, d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Les compagnies maritimes internationales Cosco, YANGMING, HMM, ONE assurent le transport, avec pour destination les ports de Gênes et de La Spezia (Italie). Cependant, à ce jour, un certain nombre de conteneurs sont arrivés en Italie mais les exportateurs n'ont toujours pas reçu de paiement. D’autres conteneurs arriveront prochainement en Italie.

À travers cette affaire, la Vinacas recommande également à ses entreprises membres d'étudier attentivement les informations et la réputation du courtier et des importateurs avant d'effectuer des transactions d'achat et de vente afin d'éviter des risques similaires. -VNA.