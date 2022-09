Hanoi (VNA) - Au cours des 9 premiers mois de 2022, les entreprises vietnamiennes ont investi à l'étranger près de 398,3 millions de dollars, principalement dans l’industrie manufacturière, soit 69,6% du total à la même période de 2021.

Photo : VNA

Dans lequel, plus de 347,3 millions de dollars ont été injectés dans 80 projets nouvellement autorisés, soit 2,31 fois plus en rythme annuel.



De plus, 15 projets ont été ajustés pour un capital additionnel de 50,9 millions de dollars, soit 12% du total à la même période de 2021.

En particulier pour les entreprises à capitaux publics, les investissements additionnels se sont élevés à 10,75 millions de dollars, représentant 2,7% du total.

Photo d'illustration : VNA



Vingt-quatre pays ont reçu des investissements du Vietnam en 9 mois, en tête le Laos avec 66,42 millions de dollars, puis Singapour, près de 41,5 millions, devant les États-Unis, l’Allemagne et les Pays-Bas.



Les investisseurs vietnamiens se sont intéressés à 13 industries, en tête l’industrie manufacturière avec 11 nouveaux projets cumulant plus de 291,6 millions de dollars, devant la banque, la finance et l’assurance avec plus de 35,3 millions dans 4 projets. Viennent ensuite la vente en gros et de détail, l’exploitation minière, l’agriculture, la sylviculture et la pêche.

Le Laos reçoit le plus grand fonds d'investissements du Vietnam avec 66,42 millions de dollars. Photo : VNA

Les entreprises vietnamiennes ont investi jusqu’au 20 septembre plus de 21,6 milliards de dollars à l’étranger, dans 1.584 projets en activité, dont 139 d'entreprises à capitaux publics qui ont cumulé près de 11,6 milliards de dollars, soit 53,6% du total.- VNA