Hanoi (VNA) - Le ministre vietamien du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung s’est entretenu avec le vice-Premier ministre et ministre lao du Plan et de l’Investissement Sonsay Siphandone lundi 23 décembre à Hanoi pour examiner la coopération entre les deux ministères au cours des dernières années et chercher des moyens de renforcer les liens l’année prochaine.

Le ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung. Photo : VNA



Le ministre Nguyên Chi Dung a fait savoir que les exportations vietnamiennes devraient atteindre 500 milliards de dollars cette année.



Saluant les nouveaux progrès dans la coordination entre les deux ministères, il a déclaré que les deux parties ont facilité les visites de responsables et organisé une conférence en juin 2019 pour partager l’expertise professionnelle.



La partie vietnamienne offrira tout son soutien possible pour partager ses expériences au niveau de ministère voire de département avec ses homologues lao, a-t-il indiqué.



Le vice-Premier ministre et ministre lao du Plan et de l’Investissement Sonsay Siphandone a, pour sa part, suggéré de se concentrer sur les accords signés et de dispenser une formation aux responsables lao dans les départements et les localités.



Il a exprimé l’espoir que les liens entre les deux ministères seront approfondis, améliorant ainsi la qualité des consultations pour les deux gouvernements.



Le commerce bilatéral entre le Vietnam et le Laos a dépassé un milliard de dollars l’an dernier. Il s’est élevé à 748 millions de dollars durant les huit premiers mois de 2019, en hausse de 14,2% sur un an.



Les exportations du Vietnam vers le Laos ont atteint 405 millions de dollars au cours de la période, en hausse d’environ 18,8%, et les importations, près de 260 millions de dollars, soit une augmentation de 5,2% par rapport à la même période de l’année dernière.

Le Vietnam reste le troisième investisseur étranger au Laos. Selon le ministère lao du Plan et de l’Investissement, le Vietnam a investi jusqu’en juin 2019 dans 411 projets totalisant 4,22 milliards de dollars de capitaux enregistrés au Laos, principalement dans l’hydroélectricité, l’industrie minière, les services, l’agriculture et les télécommunications.

Jusqu’à présent, des associations vietnamiennes ont été fondsées dans 12 des 18 villes et provinces lao. – VNA