Hanoï (VNA) – Les engagements pris par le Vietnam dans le cadre de son accord de protection des investissements signé avec l’Union européenne (UE), devraient permettre au pays d’attirer des investissements de grands groupes mondiaux.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), le docteur Phan Huu Thang, ancien directeur du Département des investissements étrangers du ministère du Plan et de l’Investissement, a indiqué que cet accord créerait des conditions plus favorables aux investisseurs européens au Vietnam.

« Le Vietnam s’est engagé à mieux favoriser les investisseurs européens dans divers secteurs tels que les finances, les télécommunications, les transports, la distribution, l’industrie manufacturière, les énergies renouvelables… », a-t-il constaté.

Selon le docteur Phan Huu Thang, l’accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA) est plus détaillé et avancé que les accords similaires signés auparavant entre le Vietnam et des membres de l’UE. Il comprend des clauses concernant le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée, le traitement égal, le libre transfert de fonds à l’étranger, l’engagement sur la non-confiscation et la non-nationalisation de biens d’investisseurs sans dédommagements satisfaisants…

« La signature de l’EVIPA a permis de rehausser le statut du Vietnam sur la scène internationale et aidera à augmenter les flux de capitaux au Vietnam », a-t-il estimé.

Pour saisir les opportunités, le docteur Phan Huu Thang a insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts pour améliorer la compétitivité du climat des affaires et de concevoir un plan d’action national. Il est en outre important de s’intéresser davantage à la qualité des projets étrangers qu’à la quantité.

L’ancien directeur du Département des investissements étrangers a également appelé les entreprises vietnamiennes à chercher à améliorer leurs capacités afin de s’adapter à la nouvelle situation. -VNA