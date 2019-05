La maquette du futur aéroport de Sa Pa. Photo : internet

Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung vient d’avoir des instructions pour la construction de l'aéroport de Sa Pa dans la province montagneuse de Lao Cai (Nord).

Le ministère des Transports et des Communications est chargé d’approuver la planification détaillée de l’aéroport.

Le Comité populaire de Lao Cai en collaboration avec le ministère des Transports et des Communications et les agences compétentes pour investir et construire l’aéroport conformément à la réglementation en vigueur.

Auparavant, le Comité populaire de Lao Cai a demandé le Premier ministre de donner le feu vert à la construction d’un aéroport à Sa Pa avec un investissement total de plus de 5.903 milliards de dongs.

Selon ce plan, l’aéroport de Sapa, situé dans la commune de Cam Con, dans le district de Bao Yen, dans la province de Lao Cai, s’étendra sur une superficie de 371 ha et sera utilisé à des fins commerciales et militaires.

Selon le plan prévu, la construction de l’aéroport de Sapa sera commencée en 2019 et achevée vers 2021. Une fois achevé, il desservira environ 3 millions de passagers/an.

Sa Pa, une destination incontournable au Nord. Photo: VNA/CVN

La province septentrionale montagneuse de Lao Cai possède de nombreuses des grottes naturelles et destinations touristiques dont la plus renommée est Sa Pa, un des hauts lieux du tourisme au Vietnam. En 2018, Sa Pa a accueilli 2,42 millions de visiteurs, en hausse de 14% en variation annuelle, dont 288.000 étrangers.- VNA