Hanoï (VNA) - Alors que le marché du premier partenaire commercial - la Chine - devient de plus en plus saturé, les entreprises sud-coréennes ont trouvé une alternative plus durable: investir au Vietnam.

Les entreprises sud-coréennes ont débarqué au Vietnam dans les années 1990, principalement à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville. Depuis le milieu des années 2000, les investissements sud-coréens au Vietnam sont passés de l'industrie légère telle que textile à l’industrie lourde telle qu’électronique, selon les données du Département général des Statistiques sur les investissements directs étrangers.



Les entreprises ont du mal à s'implanter en Chine dans le secteur des fusions et acquisitions, aussi ont elles besoin d'une nouvelle destination. Le changement de la chaîne de valeur mondiale en raison de la guerre commerciale américano-chinoise a également incité les entreprises à accélérer leurs investissements au Vietnam.



"Les entreprises sud-coréennes ouvrent des bureaux, créent des joint-ventures et construisent des usines au Vietnam ainsi que cherchent d'autres opportunités dans la région", a déclaré Lim Jae-hoon, consul général sud-coréen à Ho Chi Minh-Ville. "Ces sociétés contribuent aussi à promouvoir le développement rapide de la classe moyenne au Vietnam". La Corée du Sud est actuellement le premier investisseur étranger au Vietnam.



"Après la signature en 2015 d’un accord de libre-échange (ALE) entre la Corée du Sud et le Vietnam, les échanges commerciaux bilatéraux ont augmenté de 40%", a informé M. Lim. De grandes entreprises telles que Samsung Electronics, LG Electronics, le Hyosung et Kumho Asiana ont investi dans de grandes zones industrielles du pays.



En 2018, Hanwha a investi 400 millions d’USD au sein de Vingroup. Dans le même temps, SK a versé 470 millions d’USD dans Masan.



Le groupe Lotte a développé ses activités hôtelières et immobilières en inaugurant l’hôtel Lotte Hanoï et acquérant le Legend Saïgon à Ho Chi Minh-Ville. En outre, Lotte ambitionne d'étendre la chaîne Lotte Mart d'ici 2020.



Le groupe CJ couvre les domaines de l'alimentation, du divertissement et de la logistique. Cette année, CJ Cheiljedang a achevé la construction d’une usine de transformation d’aliments dans le parc industriel de H