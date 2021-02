Un cas de foetus in foetu identifié par les chirurgiens de l’Hôpital pédiatrique Nhi Dông 2. Photo: CVN

Hanoï (VNA) - Les chirurgiens en oncologie de l’hôpital pédiatrique Nhi Dông 2 ont réalisé avec succès une intervention chirurgicale sur un bébé d’un jour atteint d’une tumeur abdominale très rare et dangereuse.

La toute petite patiente est née prématurément. Son poids à la naissance était de 3.4 kg. Après sa naissance, elle avait un ventre gonflé et souffraitde problèmes respiratoires. Intubée, elle a été transférée de l’hôpital Tu Du vers l’hôpital pédiatrique Nhi dông 2. "L’échographie prénatale avait détecté une tumeur à l’abdomen à évolutionrapide", selon la spécialiste Hà Tô Nguyên, responsable de ce cas rare.



À l’hôpital pédiatrique Nhi dông 2, les examens par CT ont montré une grande structure de tissus adipeux occupant presque l’abdomen fœtal. Cette structure tissulaire était composéede graisse, de nombreuses structures squelettiques, de nombreux vaisseaux sanguins d’alimentation provenant de l’artère mésentérique et s’écoulant dans les veines hépatiques. Cette tumeur suspecte, surdimensionnée provoquait l’insuffisance respiratoire et une intervention chirurgicale était inévitable.



Au cours de l’opération chirurgicale, la chirurgienne Nguyên Thanh Truc a noté que la tumeur occupait la majeure partie de l’abdomen, situé sous le foie, les vaisseaux sanguins d’alimentation provenaient de vaisseaux sanguins de l’estomac. La tumeur se présentait sous la forme d’un fœtus, avec une structure de poche de liquide adjacente à cette masse, similaire à un sac amniotique, avec de nombreuses structures squelettiques matures telles que les scapulas et les os tubulaires. La colonne vertébrale n’était pas complète, mais la forme des membres matures était assez claire.



L’intervention chirurgicale réussie a duré 1h30. La respiration du bébé s’est considérablement améliorée. Il a été transféré en toute sécurité en chambre de réanimation pour nouveau-né. Selon Nguyên Thanh Truc, le cas de fœtus in fœtu a été révélé car les composants tissulaires matures étaient très clairement similaires à un autre corps fœtal dans l’abdomen du bébé. Par conséquent, les médecins devront surveiller cette patiente comme un cas atteint de tératogenèse en raison de risque de malignité en cas de confusion histologique. Cette anomalie concernerait un nouveau-né sur 500.000.



Actuellement, la santé de la petite patiente est stable. Elle a pu quitter l’hôpital. -CVN/VNA