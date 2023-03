Photo: Vietnamnet.vn

Hanoï (VNA) - Le Centre d’information du réseau Internet du Vietnam (VNNIC) a organisé mardi 28 mars à Hanoï une conférence pour résumer la première phase du programme IPv6 For Gov et mettre en œuvre les objectifs de la deuxième.

IPv6 (Internet Protocol version 6) est un protocole réseau sans connexion de la couche 3 du modèle OSI (Open Systems Interconnection). Le 14 janvier 2021, le ministère de l’Information et de la Communication a dévoilé le programme IPv6 For Gov pour la période 2021-2025. Le programme se concentre sur la transition d'IPv4 vers IPv6 au sein des agences publiques.

Selon les objectifs fixés, durant la première phase, de 2021 à 2022, 50% des ministères, agences et localités devraient publier leur plan sur la transition vers IPv6 et réaliser avec succès la transition d'IPv4 vers IPv6 sur leurs portails d’information électroniques et de services publics. Au cours de la deuxième phase, de 2023 à 2025, 100% des ministères, agences et localités devraient publier des plans et tous les portails d’informations électroniques et de services publics devraient bien fonctionner avec IPv6.

A la conférence. Photo: QDND

Selon les statistiques du VNNIC, en décembre 2022, le taux d'utilisation de l'IPv6 au Vietnam atteignait 53%. Le pays se classe au 10e rang mondial avec plus de 65 millions d’utilisateurs.

Le directeur adjoint du VNNIC Nguyen Truong Giang a déclaré que pour la première phase, le programme IPv6 For Gov a dépassé l'objectif fixé, avec 94% des ministères, agences et localités ayant publié les plans de transition IPv6. A ce jour, 78% des ministères, agences et localités ont converti avec succès IPv6 sur les portails d’information électroniques et de services publics. Plus de 1.300 fonctionnaires et experts ont été formés sur IPv6. -VNA