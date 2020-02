Photo: Reuters



Hanoï (VNA) – L’ambassadeur Nguyen Tam Chien, vice-président de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam et président de l’Association Vietnam - États-Unis a reçu vendredi 7 février à Hanoï une délégation de l'Organisation des anciens combattants américains au Vietnam (Vietnam veterans of America - VVA).



Lors de la réunion, l'ambassadeur Nguyen Tam Chien a informé des principales activités extérieures de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam et de l'Association Vietnam - États-Unis en 2020, en particulier des activités de célébration du 25 anniversaire de l’établissement des relations Vietnam - États-Unis (1995-2020).



Les activités des organisations telles que la VVA, l’Association Vietnam - États-Unis contribuent à panser des blessures de guerre des deux pays.



Actuellement, les deux parties cherchent et exploitent leurs avantages afin de promouvoir les échanges et la coopération dans des projets mutuellement bénéfiques dans l'économie, le commerce, l'investissement, la culture, l'éducation…, a-t-il dit, citant que 600.000 touristes venant des États-Unis au Vietnam chaque année étaient une preuve vivante.



Avec d’importants résultats de coopération, l'ambassadeur Nguyen Tam Chien espérait que la relation entre l'Association Vietnam - États-Unis et la VVA continuerait de servir de passerelle pour développer les liens bilatéraux, contribuant activement aux intérêts de chacun, à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région comme du monde.



Exprimant sa forte impression devant de grands changements du Vietnam, le vice-président de la commission POW-MIA de la VVA, Grant Coates, a déclaré que les activités de la VVA avaient reçu une grande attention des soldats américains, contribuant efficacement aux efforts de guérison des blessures de guerre.



Grant Coates a souhaité que la VVA rencontre et discute régulièrement avec l’Association Vietnam - États-Unis pour une coopération plus approfondie et plus étroite.



Dans le cadre du programme, la délégation de la VVA aura des séances de travail avec certains organes dans de nombreuses localités à travers le pays, du 6 au 23 février. -VNA