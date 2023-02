Des représentants de la VUFO et du MIU lors de la rencontre. Photo: qdnd.vn



Hanoï (VNA) – La présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO), Nguyen Phuong Nga, a reçu le 20 février à Hanoï une délégation du Mouvement de la gauche unie (MIU) de la République dominicaine, conduite par son secrétaire général, Miguel Mejía, également ministre dominicain des Politiques d'intégration régionale.



Appréciant les efforts du MIU et de Miguel Mejía personnellement dans le développement de l’amitié et de la coopération entre le Vietnam et la République dominicaine, Nguyen Phuong Nga a affirmé que la VUFO attachait de l’importance aux relations entre les peuples des deux pays.



Avec son rôle central dans la diplomatie avec les peuples dans le monde, la VUFO se coordonnera activement avec l'ambassade de la République dominicaine au Vietnam pour organiser des activités visant à renforcer la compréhension mutuelle, à développer la belle amitié et la coopération efficace entre les deux peuples, a-t-elle souligné.



Pour sa part, le secrétaire général du MIU a déclaré apprécier les grandes réalisations du Vietnam. Il a promis de faire de son mieux pour consolider et renforcer l’amitié et la coopération entre son parti et le Parti communiste du Vietnam (PCV), ainsi que les liens entre les deux peuples.-VNA